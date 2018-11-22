Секретари Советов безопасности стран СНГ обсудили ситуацию в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Секретари Советов безопасности государств СНГ обсудили ситуацию в Афганистане, а также угрозы и вызовы, которые исходят от действующих в этой стране террористических организаций, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Шестая встреча секретарей Советов безопасности государств СНГ прошла в Москве.

"Секретари Советов безопасности обсудили ситуацию в Афганистане, угрозы и вызовы интересам государств-участников СНГ, исходящие от действующих в этой стране международных террористических организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждалась совместная работа по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, темой встречи стали новые угрозы биологической безопасности на пространстве СНГ, вопросы их предупреждения и совместного реагирования. Участники встречи также обсудили проблемы региональной и международной безопасности.

Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев, секретарь Совета Безопасности Республики Армения Армен Григорян, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Габит Байжанов, Секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев, Советник Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности, Секретарь Высшего Совета Безопасности Республики Молдова Артур Гуменюк, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Абдурахим Кахаров, Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов.