В Таджикистане в 2019 году состоится V Саммит глав государств СВМДА

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с исполнительным директором секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Хабибом Мирзозода.

Как сообщает пресс-службы МИД, в сентябре 2018 года на полях 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялось заседание министров иностранных дел СВМДА, на котором председательство в Форуме на 2018-2020 годы перешло от Китая Таджикистану.

В ходе встречи К.Абдрахманов поздравил Таджикистан с началом новой ответственной миссии в период непростой международной обстановки и пообещал, что Казахстан, как инициатор форума, продолжит участвовать в его работе и оказывать новому председателю всестороннюю поддержку во всех направлениях.

Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы, в том числе на экспертом уровне, по реализации казахстанской инициативы о создании на базе СВМДА новой международной организации по безопасности и развитию в Азии, получившей поддержку многих членов форума.

Стороны подчеркнули необходимость сохранения преемственности в работе СВМДА и дальнейшей последовательной реализации инициатив стран-членов форума, в особенности его бывшего председателя Китая (2014-2018 годы), в числе которых создание Молодежного и Делового советов, Неправительственного форума, вступление в ряды СВМДА в качестве полноправных членов Катара, Бангладеш и Шри-Ланки, а также Лаоса и Международной организации по миграции в качестве наблюдателей.

По словам Мирзозоды, на посту председателя Таджикистан готов продолжить работу по расширению географии форума и укреплению практического сотрудничества его членов в пяти измерениях (военно-политическое, экономическое, экологическое и гуманитарное, а также в области новых вызовов и угроз).

Отдельно на встрече стороны обсудили вопросы подготовки и проведения в 2019 году в Таджикистане V Саммита глав государств СВМДА, а также дальнейшего институционального развития и качественного кадрового укрепления cекретариата форума.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, чья деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии. 8 стран и 5 международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане.