Вашингтон и Сеул сократят масштаб учений на Корейском полуострове, - министр обороны США

CA-NEWS (CA) - Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи будет сокращен в следующем году, чтобы не помешать переговорам с Северной Кореей, передает Reuters.

“Проводится небольшая реорганизация (учений) Foal Eagle для того, чтобы обеспечить их проведение на уровне, не мешающем дипломатии”, - сказал Мэттис журналистам.

В учениях Foal Eagle, проходящих весной, обычно принимают участие тысячи военных на суше, авиация, флот и силы специального назначения.

Министр не уточнил, что как именно будет сокращен масштаб и как будут выглядеть учения в следующем году. Министр обороны Южной Кореи сообщил в четверг, что союзники официально объявят о своем решении в начале января.