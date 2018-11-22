Вкладчикам ликвидированного «Delta Bank» еще не возмещены $242,7 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фонд гарантирования депозитов продлил срок действия соглашения с банком-агентом АО «Банк ЦентрКредит», выплачивающим возмещение вкладчикам АО «Delta Bank».

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, вкладчики «Delta Bank» вправе обратиться в банк-агент за возмещением до 19 мая 2019 года включительно. Выплата возмещения вкладчикам через банк-агент производится с 17 мая 2018 года. Вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 68,6 млн тенге ($186,3 тыс.) или 43% от общей суммы обязательств.

Возмещение получили 185 вкладчиков. Остаток обязательств КФГД перед вкладчиками банка, которые не обратились за получением возмещения, составляет 89,4 млн тенге ($242,74 тыс.). Гарантия КФГД распространяется на 100% депозитных счетов физических лиц в банках второго уровня с учетом накопленного вознаграждения. Объем накопленного резерва КФГД вкупе с собственным капиталом составляет 781 млрд тенге – 10% от депозитной базы физических лиц в банках второго уровня.

Банк-агент выплачивает возмещение по депозитам физических лиц, размещенным в АО «Delta Bank», от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в том числе по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам с учетом капитализированного вознаграждения: до 10 млн тенге – по депозитам в национальной валюте, до 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте.

На возмещение имеют право клиенты АО «Delta Bank» – физические лица и индивидуальные предприниматели. Вкладчики могут подать заявление лично или через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику необходимо предоставить заявление на выплату возмещения по установленной форме и иметь в наличии оригинал документа, удостоверяющего личность. Допускается обращение через доверенное лицо при наличии нотариально удостоверенной доверенности. Выплата возмещения производится в национальной валюте: наличными в кассе или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения. Для вкладчиков АО «Delta Bank» доступна также опция открыть вклад в банкеагенте.