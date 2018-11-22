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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Монголии добились прогресса в преодолении экономического кризиса, - МВФ

CA-NEWS (MNG) - Власти Монголии добились значительного прогресса в преодолении экономического кризиса. Рост экономики Монголии ускорился, а доля государственного долга резко сократилась. Об этом говорится в обнародованном 21 ноября заявлении главы рабочей группы Международного валютного фонда (МВФ) по Монголии Джеффа Готлиба.

"С одной стороны, внешние условия благоприятствовали росту объемов экспорта страны, оживление монгольской экономики приобрело устойчивый характер в условиях резкого роста потребления и инвестиций. На этом фоне власти Монголии находятся на пути к достижению всех макроэкономических целей на конец декабря. С другой стороны, восстановление экономики страны приносит новые проблемы. Более жесткие условия внутреннего спроса увеличивают дефицит текущего счета, прекращая накопление резервов. Поэтому банк Монголии должен сдерживать высокие темпы роста кредитования путем ужесточения денежно-кредитных условий и введения целенаправленных макропруденциальных мер", - отметил он.

Власти Монголии и миссия МВФ достигли соглашения на уровне персонала о завершении шестого обзора в рамках программы расширенного финансирования, который подлежит утверждению исполнительным советом МВФ.

Делегация МВФ находилась в Улан-Баторе с 7 по 17 ноября.

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