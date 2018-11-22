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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Тбилиси суд оставил в силе шестилетний заочный арест Михаила Саакашвили

CA-NEWS (CA) - Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому бывший президент Михаил Саакашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сообщил прокурор по делу Арчил Ткешелашвили. Саакашвили был заочно приговорен к шести годам заключения Тбилисским городским судом в июне текущего года, передает РИА Новости.

"Тбилисский Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда. Данное дело касается нападения на члена парламента Валерия Гелашвили, который организовал Саакашвили по мотивам личного мести", — заявил прокурор Арчил Ткешелашвили журналистам в четверг.

По его словам, суд не удовлетворил ходатайство прокуратура об ужесточении наказания для Саакашвили.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" в 2006 году. В январе суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Гиргвлиани.

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