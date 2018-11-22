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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США начали расследование против Hyundai и Kia

CA-NEWS (CA) - 22 ноября акции южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor и его подразделения Kia Motors подешевели на 3,2% и 4,8% соответственно после сообщения Reuters о начале расследования против них в США. В соответствии с документами, имеющимися в распоряжении агентства, власти хотят разобраться, не были ли совершены нарушения при отзыве автомобилей Hyundai и Kia в США в 2015 и 2017 годах, передает Коммерсантъ.

Тогда из-за проблем с двигателями было отозвано в общей сложности 1,7 млн южнокорейских автомобилей, что стало одним из крупнейших отзывов в истории этих компаний. Пока компаниям никаких обвинений не выдвигалось. Тем не менее инвесторы отреагировали на новости о начале расследования распродажей акций. «Инвесторы озабочены тем, что эти расследования могут вызвать не только новые расходы и штрафы, но и повлечь ущерб для имиджа компаний»,— считает аналитик банка Nomura Анджела Хонг.

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