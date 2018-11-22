Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%

CA-NEWS (TJ) - Вступление в Евразийский экономический союз будет иметь для Таджикистана положительный эффект, считает руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Андрей Петросян.

«Главный канал получения Таджикистаном преимуществ от вступления в Союз, который сработает быстро, буквально в течение года, – это единый рынок труда ЕАЭС. Таджикские трудовые мигранты вольются в общий рынок труда, а объем денежных переводов снова возрастет. Заработная плата мигрантов частично подтянется к заработной плате граждан России и Казахстана», - заявил Петросян 22 ноября на открывшейся в Москве Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По оценкам ЕАБР, заработная плата таджикских мигрантов после вступления республики в ЕАЭС увеличится от 9 до 28%, а рост объема денежных переводов ими составит 15–25%, передаёт Авеста.

Представитель ЕАБР подчеркнул, что процесс рассмотрения целесообразности вступления Таджикистана в ЕАЭС идет с 2015 года. «Одной из причин неспешности Таджикистана — желание оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся Армении и особенно Кыргызстана.После достаточно длительного функционирования рабочей группы при Минэкономразвития и торговли РТ вопрос осенью 2016 года был передан на рассмотрение в правительство республики», - сказал он.

Также целесообразным и логичным с точки зрения геополитических интересов стран Евразийского пространства назвал Петросян присоединение Узбекистана к ЕАЭС.

«Вовлечение Узбекистана в интеграционную архитектуру ЕАЭС с расширением возможностей использования труда и капитала позволит региону весомее заявлять о себе на внешнем рынке. В данном случае уместно сказать: размер имеет значение», - добавил представитель ЕАБР.