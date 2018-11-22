Президенты Таджикистана и России приветствовали участников таджикско-российской выставки

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин приветствовали участников историко-документальной выставки «Таджикистан и Россия: по пути дружбы и созидания», торжественная церемония открытия которой состоялась сегодня 22 ноября в Национальном музее Таджикистана в Душанбе.

Выставка посвящена 25-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.

Текст приветственного послания президента Таджикистана Эмомали Рахмона участникам мероприятия зачитал заместитель премьер-министра РТ Азим Иброхим.

В своем приветственном послании Эмомали Рахмон, отмечает, что сегодня взаимодействие Таджикистана и России охватывает все сферы жизнедеятельности двух государств.

"Убежден, что данная выставка, призванная наглядно продемонстрировать наши совместные усилия по развитию и укреплению сотрудничества во всех сферах взаимодействия, подарит её посетителям много положительных впечатлений о достижениях на этом пути", - отметил Рахмон.