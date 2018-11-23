Гражданина Узбекистана, мечтавшего стать боевиком в Сирии, арестовали в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана Джасурбек Юлдашев, обвиняемый в приготовлении к участию в деятельности террористического сообщества, арестован Невским районным судом Петербурга до 20 января 2019 года.

«Обвиняемый и его защитник против удовлетворения ходатайства следствия не возражали. Своей причастности к преступлению не отрицал», - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

С апреля по ноябрь этого года Юлдашев переписывался в мессенджерах Telegram и WhatsApp с неустановленным лицом, намереваясь уехать в Сирию, чтобы вступить там в ряды международного террористического сообщества «Катиба Таухил валь-Джихад». Пособник рассказал ему, как добраться до Сирии, и обещал помочь попасть в тренировочный лагерь боевиков для обучения военному делу, тактике ведения боя, диверсионно-террористическим методами, правилам обращения с огнестрельным оружием.

Мужчина, мечтавший стать террористом, даже накопил 50 тыс. рублей и планировал продать вещи своему знакомому за 8 тыс. рублей, чтобы выехать в Москву, а потом добраться до Украины и уже оттуда рвануть в САР.

Но в планы вмешались сотрудники полиции. В ведомстве решили депортировать из России 26-летнего узбека. И 14 ноября мужчину отправили ЦВСИГ № 1 до исполнения депортации. А 21 ноября в отношении Юлдашева было возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористического сообщества и предъявлено обвинение.

На аресте несостоявшегося боевика настояли следователи. Они отмечают, что Юлдашев является гражданином другого государства и по месту временной регистрации не проживал. Даже адреса своего не вспомнил. Кроме того, у него не было стабильного и легального источника дохода и устойчивых социально-семейных связей.

После ареста Юлдашева направили в СИЗО-6 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.