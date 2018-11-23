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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Саратовской области упавший асфальтоукладчик раздавил голову гражданину Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Пострадавший в результате несчастного случая в Вольском районе Саратовской области дорожный рабочий из Узбекистана находится в реанимации, сообщили местные СМИ.

По уточненным сведениям, происшествие с участием гражданина Узбекистана 1994 года рождения случилось 22 ноября при проведении ремонта на 198 км федеральной трассы «Сызрань - Волгоград» в окрестностях пос. Сенного.

«Газель» привезла группу рабочих на объект. Гастарбайтер стоял на обочине, когда ему кто-то позвонил. Он отошел в сторону, чтобы поговорить, и оперся на небольшой дорожный каток, предназначенный для тротуаров. Каток сорвался и придавил рабочего», - сообщает со ссылкой на собственный источник портал «Вольск.ру».

Молодого человека в тяжелом состоянии бригада «скорой» доставила в Вольск. В районной больнице у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Точные обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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