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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и ЕС начинают переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Евросоюз с 23 ноября начнут переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сегодня пресс-служба узбекского МИД.

Договоренность достигнута по итогам заседания Совета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" в Брюсселе. Новый документ заменит действующее с 1 июля 1999 года двустороннее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что глава МИД страны Абдулазиз Камилов посетит Брюссель 21-24 ноября для участия в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский союз" и межрегиональной встрече "Евросоюз - Центральная Азия".

В июле Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению Совета, это будет способствовать созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким, как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

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