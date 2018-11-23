Президент Туркменистана организовал официальный обед в честь Ильхама Алиева во время его официального визита
- Туркменистан, политика
- 11:05, 23 ноября 2018
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|Предыстория: Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан с официальным визитом
|Продолжение: Туркменистан и Азербайджан по итогам визита Алиева в Ашхабад подписали пакет из 20 документов
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов организовал официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева во время его официального визита, сообщает Trend.
Напомним, 22 ноября Бердымухамедов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе по итогам которого был подписан пакет из 20 документов.
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