РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана организовал официальный обед в честь Ильхама Алиева во время его официального визита
Предыстория: Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан с официальным визитомПродолжение: Туркменистан и Азербайджан по итогам визита Алиева в Ашхабад подписали пакет из 20 документов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов организовал официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева во время его официального визита, сообщает Trend.

Напомним, 22 ноября Бердымухамедов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе по итогам которого был подписан пакет из 20 документов.

print
  • В Кабуле произошел теракт во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда: погибших не менее 50
  • Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%
  • Россия и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×