Президент Туркменистана организовал официальный обед в честь Ильхама Алиева во время его официального визита

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов организовал официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева во время его официального визита, сообщает Trend.

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Напомним, 22 ноября Бердымухамедов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе по итогам которого был подписан пакет из 20 документов.