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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана о жестоком убийстве в Петербурге: Меня пытались обмануть

CA-NEWS (TJ) - 52-летний гражданин Таджикистан Расулджан Ибрагимов арестован на два месяца за жестокое убийство 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Олега Дубровина и покушение на убийство Ильи Калинина. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек. Ибрагимов 20 ноября во время оформлении покупки машины выхватил нож и убил Дубровина, а Калинина в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он на суде заявил, что его пытались обмануть и забрать его деньги, сообщает портал "Ахбор".

Как полагает следствие, 20.11.2018, Ибрагимов на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, действуя умышленно, с целью убийства Олега Дубровина и Ильи Калинина, нанес последним множественные удары колюще-режущим предметом в область расположения жизненно-важных органов. Смерть Дубровина наступила на месте происшествия. Преступный умысел на убийство Калинина Ибрагимов не довел до конца, так как потерпевшему была своевременно оказана мед.помощь.

Ибрагимов просил избрать любую меру, не связанную с изоляцией от общества, то есть арестом. Он заявил, что болен артрозом третьей степени.

Ибрагимов также сообщил, что никого не обманывал, напротив, его самого обманули и пытались забрать деньги. То, что совершил убийство, признаёт. Расулджан Ибрагимов имеет четырёх детей. Одному из них 6 лет. Ранее не судим.

Напомним, жестокая расправа произошла 20ноября водном помещении ООО «ДокАвто» рядом с ночным клубом «Аризона» наИндустриальном проспекте. Фирма занимается оформлением договоров купли-продажи машин, а также страховых полисов.

52-летний Ибрагимов собирался купить машину у32-летнего Олега Дубровина и31-летнего Ильи Калинина. При оформлении документов между ними по непонятным пока причинам произошел конфликт, который попал на камеры наружного наблюдения.

На кадрах камеры наружного наблюдения видно, что мужчина вдруг выхватил нож и набросился на двух других. Они стали убегать от мужчины с ножом, но после некоторой погони внутри салона он поймал одного из них и начал кромсать ножом во все части тела.

В результате, Олег Дубровин скончался на месте преступления, а Илью Калинина «Скорая помощь» в тяжелом состоянии доставила в больницу.

Расулджан Ибрагимов не стал покидать место убийства и дождался там сотрудников полиции, которые его задержали.

Убитый Дубровин и раненый Калинин были участниками петербургской музыкальной группы "Бардс".

Мотивы внезапного нападения и жестокого убийства со стороны Расулджана Ибрагимова пока неизвестны. Ему за убийство и покушение на убийство грозит 15 лет лишения свободы.

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