Назарбаев об ЕАЭС: Союз не имеет никакой политической подоплеки. Мне хотелось сделать, как в Евросоюзе

CA-NEWS (KZ) - Евразийский экономический союз не имеет никакой политической подоплеки, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Казахстанский телеканал «Хабар» показал отрывок разговора главы государства с политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым.

Журналист отметил, что Н.Назарбаев был первым политиком, который через 2 года после распада Советского Союза произнес слово «интеграция».

«Сегодня существует не просто интеграция, а целое интеграционное образование – ЕАЭС. Чем надо наполнить эту прекрасную форму еще? Что на повестке?», - спросил он.

Президент напомнил, что после того, как в Беловежской пуще решили распустить СССР, в Алмате было создано Содружество Независимых государств.

«Тогда предполагалось, что мы сохраним человеческие связи, у нас будет общее оборонное пространство, транспортные сети, энергетические сети, но ничего этого не получилось. Каждый пошел в свою сторону. СНГ стало местом сбора президентов, это тоже хорошо: разговаривали, не теряли связи, но не решило тех задач. Мне хотелось сделать, как в Европейском союзе. Они могут, почему мы не можем? Нам языка другого не надо, мы друг друга понимаем, у нас культурное сообщество есть, исторические общие корни есть, у нас предприятия, дополняющие друг друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество. Ничего не получилось. Тогда в 1994 году я посетил МГУ и там произнес проект Евразийский экономический союз», – рассказал Н.Назарбаев.

По его словам, тогда президент России Борис Ельцин сказал, что поддержит, но Назарбаеву необходимо самому озвучить предложение, чтобы «не говорили опять, что Россия под себя все подминает».

«Я сказал, но тогда он не поддержал почему-то. Говорили, это балласт, чем скорее сбросим, тем скорее наш поезд пойдет вперед. Я знаю даже пофамильно, кто это был. Они до сих пор там ходят.

Прошло время, пришел Путин. Я начал поднимать вопрос, и было полное понимание. Я предложил: давайте Россия, Казахстан и Беларусь, втроем создадим ЕАЭС, начнем работать, покажем успех и эффект, и другие присоединятся, потому что им будет выгодно с нами быть вместе. Владимир Владимирович поддержал, и мы начали это дело. На Западе начали говорить, что Россия собирает союз опять. Я инициатор, я предложил, причем тут Россия?

Короче говоря, он был создан в 2014 году в Астане, мы подписали документ, 4 года уже прошло, и эти 4 года попали не в простое время: провал цен на сырьевые продукты, падение экономики у всех, был скепсис, что из этого ничего не получится, но прошлый год, позапрошлый год показали рост торговли на уровне 20%. В этом году у Казахстана рост торговли будет 26%, в том числе с Россией 22%. И это объединение не имеет никакой политической подоплеки, это Евразийский экономический союз, а не политический», – отметил президент республики.

Полную версию интервью телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» планируют показать в начале декабря.