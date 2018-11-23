В Пакистане боевики пытались ворваться в консульство Китая
- Азия и мир, происшествия
- 11:47, 23 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - В Пакистане 23 ноября не менее четырех неизвестных боевиков пытались войти в здание консульства Китая в городе Карачи, сообщает Geo TV.
Вокруг китайского консульства около 9:30 утра раздались выстрелы. Четыре боевика пытались войти в консульство, но были перехвачены охранниками на контрольно-пропускном пункте, сообщает DIG South.
#karachi #khialerts 09h35 video from witnesses pic.twitter.com/ONguK5Hh7P— norbert almeida (@norbalm) 23 ноября 2018 г.
«В результате двое полицейских были застрелены, еще один пострадал в результате нападения за пределами китайского консульства. Один из нападавших был убит», - сообщил заместитель генерального инспектора (DIG) Карачи Джавед Алам Оджу.
На данный момент дороги, ведущие к консульству Китая, оцеплены.
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