Граждане Казахстана сдали 2,4 тыс. единицы огнестрельного оружия и более 35 тыс. штук патронов

CA-NEWS (KZ) - Граждане Казахстана добровольно сдали 2,4 тыс. единицы огнестрельного оружия и более 35 тыс. штук патронов к нарезному оружию. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов.

По его словам, в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия МВД ежегодно проводит акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В этом году акция стартовала 10 апреля, в органы внутренних дел обратились 1,7 тысяч граждан, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 125 млн тенге.

М.Байболов отметил, что наибольшая активность населения по добровольной сдаче незаконно хранящихся средств вооружения отмечена в Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.