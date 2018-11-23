В Казахстане количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 20%

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по итогам 10 месяцев 2018 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 19,7%, а за последние 5 лет - на 44%. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов.

По его словам, МВД проводит мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения с 2008 года. За этот период граждане добровольно сдали более 47 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 1 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,5 млрд тенге.

М.Байболов отметил, что сумма вознаграждения за сданное оружие варьируется от 24 до 240 тыс. тенге. За сдачу травматического оружия выплачивается от 24 тыс. тенге, гладкоствольного – от 70 тыс., огнестрельного длинноствольного нарезного оружия - 120 тыс. тенге, автоматического – от 240 тыс. тенге.