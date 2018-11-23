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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сальмонелла выявлена в продукции российской птицефабрики, поставляемой в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Комитет охраны общественного здоровья выявил нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов в пробах продукции нескольких птицефабрик, поставляемой в Казахстан.

Как сообщает ведомство, бактерии рода сальмонелла (Salmonella группы С) выявлены в пробах набора для супа (полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров) ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс «Бройлерное производство» (Россия); несоответствие по микробиологическим показателям в пробах полуфабриката из мяса птицы «Микс» цыпленка-бройлера (филе, голень, крыло) ОАО «Смолевичи Бройлер» (Беларусь); несоответствие по микробиологическим показателям обнаружено в пробах фарша из мяса птицы «Натуральный» ООО «СПК Курников» (РФ).

В настоящее время опасная продукция изымается с торговых объектов, принимаются меры административного характера в отношении реализаторов.

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