Президент Туркменистана с позолоченной штангой стал объектом американской сатиры

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал объектом популярного сатирического шоу «Last Week Tonight» американского телеканала НВО.

В выпуске популярного сатирического шоу Джона Оливера, посвященного авторитарным лидерам, были показаны кадры из программы государственного телевидения Туркменистана, на которых глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, накануне чемпионата мира по тяжелой атлетике, продемонстрировал членам правительства навыки штангиста, подняв в гриф позолоченной штанги, передает Радио Азатлык.

На данном совещании кабинета министров Туркменистана, 26 октября показанном по государственному телевидению, туркменские чиновники преподнесли президенту позолоченный гриф штанги, который тут же был опробован Гурбангулы Бердымухамедовым. Действия президента были встречены бурными аплодисментами членов правительства.

В недавнем выпуске сатирического шоу Оливер, говоря об авторитаризме, в числе других упоминает и туркменского президента.

«Мы будем говорить о всё увеличивающемся количестве авторитарных лидеров в мире», начинает свой монолог Оливер, в числе которых называет имена президента России Владимира Путина, президента Китая Си Цзиньпина, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также президента Венгрии Виктора Орбана.

«Каждый из авторитарных лидеров отличается друг от друга. И глобальный тренд в их отношении довольно тревожный. Потому, что люди их выбирают с особенной воодушевлённостью. По последним данным одна треть населения мира живёт при скатывающихся назад демократических режимах», - отмечает Оливер.

Далее Джон Оливер указывает на общие особенности авторитарных лидеров, в числе которых склонность «демонстрировать силу».

«Авторитарные лидеры любят показывать силу, для того, чтобы впечатлять окружающих», - говорит шоумен.

Далее в кадре появляются видео с плавающими, загорающими на солнце или упражняющимися в зале Путиным и чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Затем очередь доходит, как выразился сам Оливер, к его самому любимому видео, на котором Бердымухамедов рывком поднимает гриф штанги.

«Только посмотрите, авторитарный президент Туркменистана заставляет членов своего правительства смотреть, как он поднимает золотой гриф штанги и называйте это как хотите», - отмечает Оливер.

«Когда вы пойдёте завтра на работу, и вам придётся смеяться над скучной шуткой вашего начальника, только подумайте о тех людях, которым пришлось стоя аплодировать своему начальнику, поднимающему карниз для занавески!», - шутит шоумен.

Видео программы, 18 ноября размещённое на YouTube, собрало около 3 миллионов 300 тысяч просмотров. Если оно наберёт ещё около миллиона зрителей, это число сравняется с численностью населения Туркменистана.

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 61 год. С тех пор как возглавил страну в конце 2006 года, Бердымухамедов занимает должности главы государства и правительства, генерал армии. Имеет звания доктора медицинских наук, доктора экономических наук, академика Академии наук Туркменистана, является обладателем десятков национальных и иностранных орденов и медалей, почетных званий, как сообщает государственная пресса, за достижения и личный вклад в различных областях, в том числе политики, экономики, науки, искусства и спорта. Президент Туркменистана также является автором около 50 книг, которые изучают в образовательных учреждениях и зачитывают по государственному телевидению.

В 2010 году журнал "The Foreign Policy" включил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в список 23 худших диктаторов мира.