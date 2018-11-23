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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон снял с должности главного тюремщика страны Изатулло Шарифзода

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел накануне, 22 ноября, очередные кадровые изменения. Постановлением правительства Таджикистана Изатулло Шарифзода освобожден от должности начальника главного управления исполнения наказаний министерства юстиции РТ в связи с выходом на пенсию.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на официальном сайте президента РТ, Изатулло Шарифзода снят с должности начальника ГУИН Минюста в связи с уходом на пенсию.

Другим постановлением правительства Мансурджон Умаров освобожден от должности первого заместителя председателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, и назначен начальником ГУИН министерства юстиции Таджикистана.

Постановлением правительства Джамшед Табарзода назначен генеральным директором ГУП «Ходжагии манзилию коммунали» (Жилищно-коммунальное хозяйство) Таджикистана, а Шодихони Джамшед назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Указами президента от занимаемых должностей освобождены председатели районов Рудаки, Таджикабад, Дангара, Ховалинг и района Фирдавси города Душанбе.

Президент призвал вновь назначенные на ответственные государственные должности кадры к честному труду и добросовестному исполнению своих обязанностей.

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