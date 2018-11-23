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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане лейтенанта милиции убили во время ночного дежурства

CA-NEWS (UZ) - Сотрудник ОВД Избосканского района Андижанской области Узбекистана Ильхомжон Хайдаров погиб в больнице после избиения во время ночного дежурства 21 ноября. Милиционер пытался установить личность нескольких парней на улице, но один из них нанес ему смертельный удар рукой, передает centralasian.org.

– Во время ночного дежурства 21 ноября лейтенант Хайдаров остановил троих-четверых парней, которые шли по улице. Он хотел установить их личности. Ведь это обязанность сотрудника органов внутренних дел. Однако в результате между сотрудником милиции и парнями произошел конфликт. Один из парней нанес удар Хайдарову, – сообщил один из сотрудников УВД Андижанской области.

По его словам, инцидент произошел недалеко от административной границы Избасканского и Пахтаабадского районов Андижанской области. "Один из парней, остановленный Ильхомжоном Хайдаровым, нанес сильный удар сотруднику милиции. После Хайдарова срочно доставили в ближайшую больницу в Пахтаабадском районе. Однако в ночь с 21-го по 22 ноября лейтенант милиции скончался в больнице", – сказал сотрудник областной милиции.

Парень, нанесший удар лейтенанту милиции Ильхомжону Хайдарову и остальные участники конфликта были задержаны прибывшим на место нарядом милиции.

Прокуратура начала доследственную проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») Уголовного кодекса Узбекистана.

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