В Монголии комитет парламента по юстиции не поддержал президентское вето, наложенное на госбюджет 2019 года

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 23 ноября на заседании постоянного комитета по юстиции, в котором не принимали участие премьер-министр страны и министр финансов, 80 процентов его членов не поддержали президентское вето, наложенное на госбюджет 2019 года, сообщает Монголия Сейчас.



Участники заседания выражали свои позиции, а руководитель администрации президента З.Энхболд дал разъяснения по поводу причин наложенного президентом страны вето.

Напомним, 15 ноября президент Монголии Халтмагийн Баттулга встретился с председателем парламента Миэгомбын Энхболдом и сообщил о наложении полного президентского вето на закон о госбюджете на 2019 год, других соответствующих законов и постановлений парламента, утверждённых в комплексе.

Закон о госбюджете на 2019 год вместе с соответствующими законами и постановлениями парламента были утверждены 2 ноября 2018 года, а президент получил их 12 ноября этого года. В своём официальном письме президент Монголии подробно изложил все моменты, с которыми не согласен.



