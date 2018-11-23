Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Черногории

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Хорватии и в Черногории по совместительству Толежан Барлыбаев вручил верительные грамоты президенту Черногории Мило Джукановичу.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Дипломат отметил последовательный курс руководства республики на укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия двух стран на международной арене.

М.Джуканович подчеркнул заинтересованность Подгорицы в развитии политического диалога, активизации экономических, торговых и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном. Глава государства пожелал послу успешной дипломатической миссии.