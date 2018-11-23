Кыргызско-узбекский фильм «Делбирим» выходит в прокат в Кыргызстане, премьера в Узбекистане уже состоялась

CA-NEWS (UZ) - Сюжет фильма построен на повести народного писателя КР Чингиза Айтматова «Делбирим», на русском языке произведение больше известно под названием «Тополек мой в красной косынке». Об этом сообщает centralasian.org.

Премьера фильма в Кыргызстане намечена на​ 6 декабря. Премьера в Узбекистане уже состоялась, сообщают продюсеры фильма. Фильм «Делбирим» будет показан на кыргызском и узбекском языках.

Фильм снимали в селах Нанай и Гова Наманганской области Узбекистана, а также в Ташкентской области и в Кыргызстане – на Иссык-Куле.

Главные роли – Ильяса и Байтемира – исполнили узбекские актеры Адиз Раджабов и Улугбек Кадыров. Роли Асель и Кадичи – кыргызские актрисы Мадина Талипбек и Элина Абай кызы.

Автором сценария является кыргызский драматург Керез Зарлыкова, фильм поставлен узбекским режиссером Сарваром Каримовым.

Ранее сообщалось о том, что кыргызским актерам гонорары выплатил продюсерский центр «Дан», узбекским – «Узбеккино». Свою поддержку оказал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.