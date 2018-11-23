ЮНЕСКО наградило казахстанского ученого за вклад в развитие нанотехнологий

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский ученый-химик Зулхаир Мансуров удостоился награды Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».

По данным Министерства иностранных дел РК, медаль, учрежденная в 2010 году, ежегодно присуждается выдающимся ученым и организациям, внесшим значительный вклад в прогресс мировой науки. З.Мансуров получил медаль за вклад в разработку технологий производства наноуглеродных материалов, синтеза углеродных нанотрубок и графенов в режиме горения.

В этом году награды также были удостоены 9 ученых из России, Франции, Австралии, Финляндии, Австрии, Греции, Египта и США. Среди сфер практического применения их научных разработок – электроника, телекоммуникации, машиностроение, приборостроение, медицина, материаловедение и др.