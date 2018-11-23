Команда монголо-немецких археологов обнаружила древние артефакты

CA-NEWS (MNG) - Монголо-немецкая совместная археологическая экспедиция «Орхон» обнаружила артефакты в руинах крепостного сооружения «Ордон» столицы Уйгурской империи «Хар балгас», которая существовала около 1200 лет тому назад на территории нынешней Монголии, об этом заявили члены экспедиции на пресс-конференции, прошедшей 22 ноября в Национальном информационном центре, передает Montsame.



Крепостное сооружение «Ордон» или «Цитадель», как его называют исследователи-археологи, имело площадь в 35 кв.км и считается, что было центральной частью большого города того времени. До сих пор руины Цитадели в степных просторах нашей страны возвышаются над землей на 12 метров и видны из далека.

Объединенная экспедиция провела раскопки в течение нескольких лет и обнаружила колодец. Добравшись в ходе своих исследовательских работ до самой его глубины, ученые выявили наличие воды в нем и хорошо сохранившиеся различные исторические предметы - позолоченный замок из железа, осколок гранитной фигуры лева и части двух украшенных и разрисованных деревянных столбов.

По словам экспертов, эти находки доказывают, что высоко было развито рукодельное и ремесленное искусство у кочевников.

Немецкий руководитель экспедиции и проекта, доктор Кристина Франкен сообщила; «Найденный колокол сохранился очень хорошо, также, как и другие предметы и деревянное укрепление колодца. Наших ученых и исследователей ошеломил необыкновенно чистый его звон. Колокол не утратил звучность и певучесть, хотя все это время в течение 1200 лет находился в колодце».

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Доктор МонГУ У.Эрдэнэбат отметил: "если эти артефакты находились в простых условиях под землей, не сохранились бы так хорошо, а разложились бы за короткое время".