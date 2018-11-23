РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Команда монголо-немецких археологов обнаружила древние артефакты

CA-NEWS (MNG) - Монголо-немецкая совместная археологическая экспедиция «Орхон» обнаружила артефакты в руинах крепостного сооружения «Ордон» столицы Уйгурской империи «Хар балгас», которая существовала около 1200 лет тому назад на территории нынешней Монголии, об этом заявили члены экспедиции на пресс-конференции, прошедшей 22 ноября в Национальном информационном центре, передает Montsame.

Крепостное сооружение «Ордон» или «Цитадель», как его называют исследователи-археологи, имело площадь в 35 кв.км и считается, что было центральной частью большого города того времени. До сих пор руины Цитадели в степных просторах нашей страны возвышаются над землей на 12 метров и видны из далека.

Объединенная экспедиция провела раскопки в течение нескольких лет и обнаружила колодец. Добравшись в ходе своих исследовательских работ до самой его глубины, ученые выявили наличие воды в нем и хорошо сохранившиеся различные исторические предметы - позолоченный замок из железа, осколок гранитной фигуры лева и части двух украшенных и разрисованных деревянных столбов.

По словам экспертов, эти находки доказывают, что высоко было развито рукодельное и ремесленное искусство у кочевников.

Немецкий руководитель экспедиции и проекта, доктор Кристина Франкен сообщила; «Найденный колокол сохранился очень хорошо, также, как и другие предметы и деревянное укрепление колодца. Наших ученых и исследователей ошеломил необыкновенно чистый его звон. Колокол не утратил звучность и певучесть, хотя все это время в течение 1200 лет находился в колодце».

Доктор МонГУ У.Эрдэнэбат отметил: "если эти артефакты находились в простых условиях под землей, не сохранились бы так хорошо, а разложились бы за короткое время".

print
  • Члены Генассамблеи ООН призвали обезопасить урановые хранилища в Центральной Азии
  • В Азербайджане искренне радуются достижениям дружественного Туркменистана, - И.Алиев
  • Новый глава Интерпола - что о нем известно и почему второго претендента называли «лис в курятнике»?
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×