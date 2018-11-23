РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан создают Бюро по расследованию авиационных происшествий

CA-NEWS (KZ) - В Москве подписано соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Подписи под документом поставили министр транспорта России Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, соглашение разработано в целях обеспечения безопасного развития международной гражданской авиации, предотвращения авиационных происшествий и инцидентов, развития взаимодействия в области независимого расследования таких происшествий на принципах и в соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО.

Основной функцией нового бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий. В том числе, это разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полетов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.

Отмечается, что бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.

На церемонии подписания также присутствовали первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов. Они приветствовали подписание соглашения и заявили о намерении завершить внутригосударственные процедуры по присоединению к нему. Р.Скляр, в частности, отметил, что Казахстан планирует сделать это до конца 2018 года. Ожидается, что первый филиал бюро будет создан в РК.

print
  • Правительство Германии выделит Таджикистану 27 млн евро на развитие здравоохранения, финансов и энергетики
  • Монгольская делегация приняла участие в саммите «Неделя Евразии – 2018»
  • Маршрут «Турецкого потока», по которому будет поставляться газ из России в Европу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×