Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан создают Бюро по расследованию авиационных происшествий

CA-NEWS (KZ) - В Москве подписано соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Подписи под документом поставили министр транспорта России Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, соглашение разработано в целях обеспечения безопасного развития международной гражданской авиации, предотвращения авиационных происшествий и инцидентов, развития взаимодействия в области независимого расследования таких происшествий на принципах и в соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО.

Основной функцией нового бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий. В том числе, это разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полетов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.

Отмечается, что бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.

На церемонии подписания также присутствовали первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов. Они приветствовали подписание соглашения и заявили о намерении завершить внутригосударственные процедуры по присоединению к нему. Р.Скляр, в частности, отметил, что Казахстан планирует сделать это до конца 2018 года. Ожидается, что первый филиал бюро будет создан в РК.