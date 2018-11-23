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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петропавловске местный житель построил овощехранилище с климат-контролем

CA-NEWS (KZ) - В Петропавловске ввели в эксплуатацию современное овощехранилище в регионе.

Как сообщает пресс-служба Северо-Казахстанской области, в городе имеющиеся 4 овощехранилища устарели и не соответствуют требованиям хранения овощей. На призыв руководства региона построить новое хранилище откликнулся местный бизнесмен Дмитрий Шарапаев.

Это первое овощехранилище в области с климат-контролем и возможностью раздельного хранения 2 тыс. тонн овощей. 5 камер оснащены современной системой вентиляции и охлаждения. Это позволит сохранить овощную продукцию в лучшем качестве и на долгий срок.

«У нас раньше овощи хранились максимум до марта. Старые овощехранилища не в состоянии хранить продукцию до летнего периода. Поэтому с марта у нас всегда были резкие скачки цен на овощи, теперь у нас есть техническая возможность этого избежать до нового урожая. Теперь в Петропавловске появилось современное овощехранилище, которое позволяет необходимое количество овощей сохранять до июля. За счет стабилизационного фонда мы будем регулировать цены в период пика и делать интервенции на рынке. У нас овощей достаточно. Сегодня в стабфонд закуплено 800 тонн плодоовощной продукции», - сказал аким области Кумар Аксакалов в ходе посещения объекта.

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