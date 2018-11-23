РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск

CA-NEWS (CA) - кс-гендиректор компании-собственника сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск, заявила его адвокат Нина Ревякина. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — сказала она.

Постановление вступило в силу, после того как Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию и признал обоснованным решение о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Следственный комитет 1 ноября заочно арестовал экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината ​Вишневского. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следователи считают, что во время реконструкции ТРЦ в 2013–2014 годах Вишневский давал взятки официальным лицам, которые должны были принимать работу.

К настоящему моменту всего по делу проходят 15 человек. В отношении семи из них следствие завершилось в октябре.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

print
  • Президент Армении назначил нового полпреда в ОДКБ
  • ФАО обучает аграриев Центральной Азии органическому производству, сертификации и маркетингу
  • В Ташкенте состоялось совещание национальных институтов по правам человека стран Центральной Азии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×