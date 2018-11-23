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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ЕАБР: Нам бы хотелось, чтобы Узбекистан стал акционером банка

CA-NEWS (UZ) - Евразийский банк развития заинтересован видеть в своем составе Узбекистан, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов. Об этом 23 ноября передает Интерфакс.

"Узбекистан, к сожалению, не является членом банка, чего мы очень бы хотели. Потому что мы оцениваем перспективы работы с этой страной, экономика растущая, и нам бы очень хотелось, чтобы Узбекистан стал акционером банка", - сказал А. Исенов на пресс-подходе в рамках международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве 22 ноября.

"Мы провели предварительную работу, ездили, встречались, у нас даже серьезные наметки для кредитной работы на территории Узбекистана. Это было бы выгодно всем участникам нашего банка. Но вот по мандату с Узбекистаном работать не можем, хотя очень хочется", - добавил он.

В сентябре ЕАБР сообщал о планах открыть представительство в Узбекистане.

ЕАБР (Евразийский банк развития) - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

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