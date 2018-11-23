37 жителей Узбекистана попали в ДТП в Казахстане, один погиб

CA-NEWS (UZ) - На трассе Самара - Шымкент в Кызылординской области перевернулся автобус с 34 гражданами Узбекистана. Один человек погиб.

Как сообщила пресс-служба акима региона, вечером 22 ноября, в 40 километрах от города Аральска перевернулся автобус сообщением Шымкент - Новосибирск, направлявшийся из России в Узбекистан. В салоне автобуса находилось 36 пассажиров, из них 34 - граждане Узбекистана, направлявшиеся домой из России, два водителя - граждане Казахстана.

По данным руководителя областного управления здравоохранения Акмарал Альназаровой, два человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, один пассажир скончался в Аральской ЦРБ из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.

После инцидента 17 пассажиров были размещены в гостинице, расположенной вдоль трассы. Остальные самостоятельно выехали обратно в Новосибирск.