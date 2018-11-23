Узбекская дыня на международном конкурсе в Италии признана одним из лучших продуктов для мороженого

CA-NEWS (UZ) - Во дворце «Палаццо дей Конгресси» в Риме на днях прошла 2-я Национальная выставка Италии «Вкусовые мастерские» (Officine del Sapore). В ней приняли участие профессиональные ассоциации, местные и брендовые производители продуктов питания и вина со всей страны.

По инициативе авторитетной Итальянской ассоциации производителей мороженного (SIGA), в рамках Национальной выставки впервые состоялся международный конкурс «Мировое наследие мороженого» (Gelato World Heritage) с присуждением премии «Un Gelato per la Pace» («Мороженое ради мира»). Условием участия было использование в приготовлении мороженого фруктов или других особых продуктов, присущих другим странам мира.

В ходе конкурса мороженое с ароматом дыни из Узбекистана, приготовленное известным итальянским шеф-поваром Эугенио Морроне, получило второе место. Победу в этом году завоевали США с мороженым из арахиса, третье место занял Египет с ароматизированным мороженым из манго, сообщил портал uz24.uz.

В соревновании участвовали три зимних сорта узбекской дыни - «киркма», «кари киз» и «кора канд», выращенные в «брендовом» для этого плода регионе страны — Сырдарьинской области.

Координатор конкурса «Мировое наследие мороженного» (Gelato World Heritage) профессор Маттео Фортунати отметил, что непередаваемые вкусовые качества, присущие дыням из Узбекистана, открывают широкие возможности для увеличения их экспорта в Италию и другие страны Европы, как для потребления, так и для улучшения итальянской продукции, переработки от сырья до товаров с добавленной стоимостью в целях дальнейшего экспорта на мировые рынки».

М.Фортунати предложил провести аналогичный конкурс «Мировое наследие мороженого» в Узбекистане в 2019 году с приглашением итальянских шеф-мастеров, где будут использованы только типичные местные продукты страны – дыня, гранат, персики и многие другие.