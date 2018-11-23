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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Евросоюз: Ситуация с правами человека в Узбекистане за минувшие два года улучшилась

CA-NEWS (UZ) - Ситуация с правами человека в Узбекистане за минувшие два года улучшилась, заявила Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии, председательствующей в настоящее время в Европейском союзе.

«Мы видим, что большая часть заключенных, которые значились в списке узников, вызывающих озабоченность ЕС, освобождена. Мне известно об одном человеке, который остается в этом списке, и было бы определенно очень полезно, если бы такие списки стали бы [впредь] ненужными и если бы все освобожденные лица были полностью реабилитированы», - сказала Кнайсль 22 ноября. Глава МИД Австрии выступила с комментарием на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым после заседания Совета сотрудничества ЕС – Узбекистан в Брюсселе.

Кнайсль сказала, что Евросоюз сделает всё возможное для поддержки «очень амбициозной программы реформ», заявленной правительством Узбекистана. «То, нам довелось наблюдать, показывает, что всё идет по правильному пути», - добавила она.

Камилов сказал, что стране предстоит проделать большую работу и что у нее есть «четкая стратегия».

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