В Монголии вместо сырого угля будут использовать брикетный, чтобы снизить загрязнение воздуха

CA-NEWS (MNG) - В Монголии с 15 мая следующего года решено запретить использование сырого угля в Улан-Баторе в качестве отопления, сообщает Montsame.



В связи с этим 23 ноября компания «Таван толгой тулш», созданная при госкомпании «Эрдэнэс Таван толгой», открыла свой новый завод по производству брикетного угля. Принимая участие в церемонии открытия завода, премьер-министр У.Хурэлсух сказал, что вопрос загрязнения атмосферного воздуха обсуждается в течение последних 20 лет.

«Смог является главным врагом нашего общества, угрожающим национальной безопасности. Важно, чтобы наши граждане активно приняли участие в снижении уровня загрязнения воздуха для защиты наших детей и их здоровья. Одному правительству не под силу в одиночку бороться с этой задачей. Поэтому мы должны вместе бороться против дыма и смога», - отметил премьер в своей речи.

Если горожане сжигали 1.2 млн тн сырого угля в год, то с появлением на внутренний рынок нового вида топлива – брикетного угля, потребление угля в столице сократится до 600 тыс.тн угля. Это означает, что уровень загрязнения воздуха снизится примерно на 50 процентов, отмечается в статье.

Брикетный уголь производится из угля месторождения «Таван толгой» и имеет высокое качество - хорошее сгорание, длительное горения и низкая токсичность.