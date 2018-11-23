Правительство США может приостановить работу в декабре из-за спора о границе с Мексикой

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп 22 ноября предупредил о возможной приостановке работы правительства в декабре из-за противоречий в вопросе безопасности на границе с Мексикой, пригрозив не подписать законопроект о финансировании, если не получит средства на строительство стены между двумя странами, передает Reuters.



“Может ли произойти приостановка работы (правительства)? Конечно, может, и дело будет в безопасности на границе, в том числе в вопросе строительства стены”, - сказал Трамп журналистам в Палм-Бич, штат Флорида.

В декабре истекает срок, за который Конгресс должен продлить финансирование работы ряда ведомств федерального правительства, однако этому могут воспрепятствовать разногласия вокруг денег, требуемых Трампом на строительство стены.

Трамп также предупредил, что США могут полностью закрыть границу с Мексикой на определенный период времени, “если мы поймем, что можем потерять контроль, или если возникнет угроза для наших людей”.

В преддверии выборов в Конгресс в начале ноября Трамп назвал приближение “каравана” мигрантов к американской границе “вторжением”, угрожающим национальной безопасности США, и отправил на защиту границы несколько тысяч военнослужащих.

Трамп уже выдвигал ультиматумы, чтобы получить средства для строительства стены, однако они не дали существенных результатов, несмотря на то, что его однопартийцы контролировали и Сенат, и Палату представителей.

Если стороны не смогут договориться о финансировании, работа правительства будет частично приостановлена: функционировать, вероятно, будут лишь так называемые важнейшие службы, в том числе относящиеся к министерству внутренней безопасности.