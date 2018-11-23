В Монголии появится музей яков

CA-NEWS (MNG) - На протяжении веков як пользовался большой ценностью среди кочевников-скотоводов. Он необходим для хорошего развития фермы. В настоящее время Монголия планирует построить международный исследовательский центр кочевого образа жизни и музей яков в аймаке Архангай, сообщает ARD.



Известный на монгольском языке как «сарлаг», як может нести снаряжение (груз) на спине или тянуть телегу. Его шкура используется для изготовления одежды, его мясо и молоко, также как и других животных, используют в пищу.

Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии разработало проект стоимостью 5,6 млрд. тугриков. Кроме того, в сомонах Өндөрхаан и Эрдэнэмандал (сельских районах) аймака Архангай будут созданы комплексы, посвященные культуре, истории, кочевникам мира и туризму.

Ещё в древности, в I тысячелетии до н. э., як был одомашнен человеком. Домашние яки мельче и флегматичнее диких, среди них часто встречаются безрогие особи, очень изменчива окраска, кроме того они сильно восприимчивы к болезням. Используют яка в в Монголии, Тибете, Джунгарии, Памире и других частях Центральной Азии,Тыве, Бурятии и на Алтае (используются не чистокровные яки, а хайнаки — помесь между яком и коровой), Кавказе, Азербайджане, горном Иране, Дагестане, Китае, Памире и Тянь-Шане. Як — незаменимое вьючное животное в высокогорьях. Он даёт отличное молоко и молочные продукты (напр., масло, чхурпи), мясо и шерсть, не требуя ухода.