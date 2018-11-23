В ДТП в Туркестанской области погибли три человека

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, 22 ноября примерно в 16:00 на территории Сайрамского района водитель автомашины «ВАЗ-2106», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Audi.

В результате ДТП водитель «Жигулей» и два его пассажира погибли на месте происшествия. Водитель второй машины с травмами доставлен в больницу.

По факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК ч. 4 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Назначен ряд экспертиз.