РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ДТП в Туркестанской области погибли три человека

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, 22 ноября примерно в 16:00 на территории Сайрамского района водитель автомашины «ВАЗ-2106», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Audi.

В результате ДТП водитель «Жигулей» и два его пассажира погибли на месте происшествия. Водитель второй машины с травмами доставлен в больницу.

По факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК ч. 4 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Назначен ряд экспертиз.

print
  • Глава МИД Таджикистана: Во время бунта в худжандской колонии обезврежен 21 бунтовщик
  • Пизанская башня «перестала падать», угол её наклона стал меньше
  • ЮНЕСКО наградило казахстанского ученого за вклад в развитие нанотехнологий
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×