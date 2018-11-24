В 2019 году в Туркменистане будут введены 2 завода по производству подсолнечного масла

CA-NEWS (TM) - В 2019 году в Туркменистане будут введены в строй 2 завода по производству подсолнечного масла. Об этом на заседании кабинета министров сообщил заместитель председателя Ч.Гылыджов.

По его словам, в настоящее время силами представителей Союза промышленников и предпринимателей осуществляется строительство предприятий по производству растительных масел. Так, хозяйственные общества «Gündogar akymy» и «Kämilligiň gözbaşy» возводят заводы по выпуску экологически чистого подсолнечного масла. В совокупности на этих предприятиях будут ежегодно производить 24 тыс. тонн продукта. Ввод в эксплуатацию промышленных объектов намечен в следующем году.

Также в рамках комплексной программы по увеличению объемов производства сельскохозяйственных культур в 2019 году планируется расширить посевные площади под подсолнечник и засеять 5 тыс. гектаров земледельческих угодий.

Заслушав отчет, президент республики Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность выбора наиболее приемлемого сорта данной культуры.