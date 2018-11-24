Бердымухамедов поручил организовывать экскурсии по памятникам Великого Шелкового пути для развития туризма в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане действуют 7 государственных и 16 частных туристических предприятий. Об этом на заседании кабинета министров сообщила заместитель председателя Б.Абдыева.

По ее словам, их деятельность, которую курирует Государственный комитет по туризму, нацелена на ознакомление граждан и иностранных гостей с национальными ценностями и туристическими возможностями страны.

Проходящий под девизом «Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути» 2018 год предоставил возможность по-новому оценить историко-культурное достояние туркменского народа, активизировать работу по развитию внутреннего и внешнего туризма, сказала вице-премьер.

В целях популяризации за рубежом туристических возможностей республики и развития въездного туризма используются интернет ресурсы. Работа в данном направлении ведется совместно с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

Одной из эффективных форм деятельности по продвижению национального турпродукта на внешних рынках является представительство государства на крупных международных выставочных мероприятиях, конференциях, семинарах, заседаниях межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству, предусматривающих, помимо наглядно-презентационной составляющей, деловую часть – с бизнес-встречами и переговорами. В этом году были проведены переговоры о двустороннем сотрудничестве в данной области с руководителями крупных туристических компаний Китая, Японии, Германии и Испании.

Наряду с обновлением содержательной части турмаршрутов, продолжается работа по повышению культуры обслуживания в отрасли. В настоящее время при участии специалистов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Всемирной федерации Ассоциаций туристических гидов (ВФАТГ) проводятся курсы по подготовке экскурсоводов, по окончании которых им будут вручены международные сертификаты.

По словам Б.Абдыевой, в 2019 году планируется продолжить работу по поэтапному расширению маршрутов для внутреннего и въездного туризма, в том числе предусматривающих развитие индивидуального туризма. Ведется работа по внесению цифрового туризма в составляемую Программу развития страны на 2019-2025 годы.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на совершенствовании отечественной сферы туризма с учетом новаций в этой области. Эта отрасль во всем мире считается одной из самых доходных, сказал он, отметив, что, наряду с уникальными историческими памятниками и культурными объектами, связанными с именами великих личностей, страна обладает широкими рекреационными возможностями, которые необходимо использовать в полную силу. Особое внимание следует уделить популяризации Великого Шелкового пути, организации экскурсий по уникальным памятникам, находящимся на территории республики по маршруту этой древней караванной трассы.

В этом контексте глава государства поручил проанализировать работу, ведущуюся в области туризма, обратив внимание на подготовку профильных специалистов и руководителей.