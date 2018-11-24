В Узбекистане намерены внедрить радиационную обработку продовольственной и медицинской продукции

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане обсуждают возможность внедрения практики по радиационной обработке разных видов продовольствия. Об этом стало известно на мероприятии «Радиационная обработка продовольственной и медицинской продукции в Узбекистане», проведенном Академией наук РУ при участии Международного агентства по атомной энергии.

Как сообщает национальное информационное агентство республики, было отмечено, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире производится 4 млрд тонн продовольствия в год. Но ввиду того, что оно не подвергается обработке и обезвреживанию, теряется 30% зерновой, около 50% плодоовощной, почти 20% мясо-молочной продукции.

В ходе семинара специалисты компаний и организаций по производству сельскохозяйственной, плодоовощной и продовольственной продукции ознакомились с имеющимися и новыми методами обезвреживания продукции, продления сроков ее хранения с сохранением вкусовых качеств и калорийности, а также освоения опыта ведущих специалистов в этой области.

Международные эксперты выступили с докладами по внедрению в Узбекистане практики по радиационной обработке разных видов продовольствия, рассказали о традиционных методах решения имеющихся вопросов, о необходимых для ее реализации нормативных документах и стандартах, регламентах и установках.

Отмечается, что организация в республике радиационной обработки для сельскохозяйственной отрасли, производителей продовольственных товаров поможет увеличить объемы экспорта плодоовощной продукции.