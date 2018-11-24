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  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Франция вернет Бенину предметы культурного наследия, вывезенные в XIX веке

CA-NEWS (CA) - Франция вернет Бенину 26 предметов культурного наследия, вывезенных из африканской страны колонизаторами, сообщатся на сайте Елисейского дворца.

Согласно заявлению, президент республики Эммануэль Макрон принял решение вернуть 26 предметов, которые ранее требовали власти Бенина. Предметы были вывезены из дворца Беханзина генералом Доддсом в качестве военных трофеев после кровопролитных сражений в 1892 году. Эти реликвии могут быть представлены бенинской публике, а также международной общественности в рамках музейного проекта, которые проводится в Бенине.

Кроме того, отмечается, что правительство предпримет необходимые меры, в том числе законодательные, для того, чтобы обеспечить возвращение реликвий, а также предоставить помощь научных работников музея, которые до настоящего момента следили за сохранностью исторических артефактов.

Э.Макрон призвал музеи принять участие в этом процессе и предложил провести встречу в Париже в первом квартале 2019 года с африканскими и европейскими партнерами, чтобы «выстроить новые отношения и политику обмена».

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