Таджикистан отмечает День государственного флага

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан 24 ноября отмечает День государственного флага. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут во всех городах и районах страны.

Главное мероприятие пройдет в Душанбе на Площади государственного флага. Ожидается, что в нем примут участие свыше 4 тыс. жителей и гостей города. По данным мэрии столицы, на площади состоится концерт с участием известных артистов.

День государственного флага Таджикистана — один из официально установленных праздников республики, утвержденный указом президента 24 ноября 2009 года.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой и нижней — зеленой. В центре флага изображена золотая стилизованная корона с полукругом из 7 пятиконечных звезд над ней.

Флаг Таджикистана по своей цветовой гамме повторяет флаг Таджикской ССР. В соответствии с положением о госфлаге РТ, принятым 24 ноября 1992 года, флаг Таджикистана является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян — зеленый, интеллигенцию — белый.

Однако существует и другая трактовка значений этих цветов: красный — свобода и независимость, белый — мир и спокойствие, зеленый — благоустроенность и процветание.

Корона с полукругом из 7 звезд символизирует государственный суверенитет и независимость республики. 7 звезд первоначально олицетворяли 7 выдающихся персидско-таджикских поэтов (версия авторов флага), затем 7 благих пространств арийского простора (версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами). В настоящее время звезды обозначают 7 историко-культурных областей современного Таджикистана: Согд, Зарафшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.