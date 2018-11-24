Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии в Карагандинской области погибли два человека.

По данным Департамента полиции области, ДТП произошло 23 ноября примерно в 15:00 на автодороге Караганда–Сарань: по предварительным данным, 50-летний водитель автомашины «Фольксваген Транспортер», двигаясь в направлении Сарани, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом Сарань–Караганда под управлением 56-летнего жителя города Шахтинска. В автобусе находились 53 пассажира.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 4 (Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть двух человек) Уголовного кодекса Казахстана. Назначены экспертизы, проводится расследование.