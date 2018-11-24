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  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В мечети в Афганистане во время жума-намаза прогремел взрыв, погибли 27 человек

CA-NEWS (CA) - В результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана погибли 27 человек, 79 ранены, сообщает агентство Пажвак.

Взрыв произошел 23 ноября во время жума-намаза в провинции Хост. По предварительным данным, взырвное устройство в действие привел террорист-смертник.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и распорядился приступить к расследованию инцидента.

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