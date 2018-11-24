Узбекистан начнет экспорт текстильной продукции в Польшу

CA-NEWS (UZ) - Делегация Ассоциации «Узтекстильпром» и представители предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности посещают Польшу.

По данным ассоциации, цель визита – изучение возможности экспорта текстильной продукции из Узбекистана в страны ЕС, в частности в Польшу.

В посольстве Узбекистана в Польше прошла встреча представителей предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности с руководством польских текстильных компаний. В ходе беседы стороны обменялись информацией о текущем состоянии сотрудничества, о планах на перспективу между Узбекистаном и Польшей в текстильной отрасли, инвестиционной деятельности польских компаний, а также сотрудничестве в научно-исследовательской сфере.

Узбекская сторона предоставила информацию о развитии текстильной промышленности республики, о реализованных и реализуемых инвестиционных и социальных проектах в отрасли. Кроме того, Ассоциация «Узтекстильпром» внесла ряд предложений по оптимизации экспорта отечественной текстильной продукции в Польшу.

По итогам переговоров достигнута договоренность о принятии мер для реализации благоприятных условий для экспорта текстильной продукции на польский рынок. Соответствующие соглашения планируется подписать 24 ноября по итогам Международной текстильной выставки «Fast Textile 2018» в польском городе Надажин.