РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан начнет экспорт текстильной продукции в Польшу

CA-NEWS (UZ) - Делегация Ассоциации «Узтекстильпром» и представители предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности посещают Польшу.

По данным ассоциации, цель визита – изучение возможности экспорта текстильной продукции из Узбекистана в страны ЕС, в частности в Польшу.

В посольстве Узбекистана в Польше прошла встреча представителей предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности с руководством польских текстильных компаний. В ходе беседы стороны обменялись информацией о текущем состоянии сотрудничества, о планах на перспективу между Узбекистаном и Польшей в текстильной отрасли, инвестиционной деятельности польских компаний, а также сотрудничестве в научно-исследовательской сфере.

Узбекская сторона предоставила информацию о развитии текстильной промышленности республики, о реализованных и реализуемых инвестиционных и социальных проектах в отрасли. Кроме того, Ассоциация «Узтекстильпром» внесла ряд предложений по оптимизации экспорта отечественной текстильной продукции в Польшу.

По итогам переговоров достигнута договоренность о принятии мер для реализации благоприятных условий для экспорта текстильной продукции на польский рынок. Соответствующие соглашения планируется подписать 24 ноября по итогам Международной текстильной выставки «Fast Textile 2018» в польском городе Надажин.

print
  • Узбекская дыня на международном конкурсе в Италии признана одним из лучших продуктов для мороженого
  • Назарбаев об ЕАЭС: Союз не имеет никакой политической подоплеки. Мне хотелось сделать, как в Евросоюзе
  • Эмомали Рахмон снял с должности главного тюремщика страны Изатулло Шарифзода
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×