Минобразования Таджикистана не хочет повторить ошибку Казахстана при переходе на 12-летнее образование

CA-NEWS (TJ) - Министерство образования Таджикистана не намерено повторять ошибки других стран при переходе на 12-летнее образование. Об этом в интервью агентству «Авеста» сообщил глава ведомства Нуриддин Саид.

По его словам, Украина и Казахстан допустили поспешность в переходе на 12-летнее образование, не смогли реализовать проект и вернулись обратно. Рассмотрение предложения по переходу на 12-летнее образование в Таджикистане решением парламента отложено до 2020 года.

«Чтобы не наступать дважды на одни и те же грабли, мы должны двигаться к задуманному планомерно, а не стихийно. В министерстве пересмотрены все программы и стандарты. Мы готовимся к этому. Но стоит учесть, что процесс перехода на 12-летнее образование является затратным. Смысл такого образования заключается в том, что, проучившись 12 лет, человек покидает школу с профессией. То есть человек начинает учиться с 6 лет, а заканчивает школу в 18 лет, и за это время должен обучиться определенной профессии, и это должно быть во всех школах», – отметил Н.Саид.

Предложение ввести 12-летнюю систему среднего образования прозвучало от президента страны в 2010 году, во время его обращения с ежегодным посланием к парламенту.