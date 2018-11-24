РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

CA-NEWS (CA) - На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ.

Инцидент произошел на улице Красная Сосна. Бизнес-центр «Северянин» должны были демонтировать, но во время работ он обрушился прямо на проезжую часть.

На кадрах с места происшествия видно, как высотное здание складывается пополам и обломки летят на дорогу. Автомобили успели затормозить до того, как их накрыло огромным облаком пыли. Информации о пострадавших нет.

На месте бизнес-центра должен появиться жилой комплекс.

print
  • Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск
  • В Москве подорожает стоимость патента на работу для мигрантов
  • В Монголии появится музей яков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×