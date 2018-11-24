В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

CA-NEWS (CA) - На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ.

Инцидент произошел на улице Красная Сосна. Бизнес-центр «Северянин» должны были демонтировать, но во время работ он обрушился прямо на проезжую часть.

На кадрах с места происшествия видно, как высотное здание складывается пополам и обломки летят на дорогу. Автомобили успели затормозить до того, как их накрыло огромным облаком пыли. Информации о пострадавших нет.

На месте бизнес-центра должен появиться жилой комплекс.