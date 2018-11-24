Товарооборот между Узбекистаном и Евросоюзом за 9 месяцев составил более $2 млрд

CA-NEWS (UZ) - В Брюсселе министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обменялись мнениями относительно повестки дня открывающейся межрегиональной встречи «Центральная Азия – Европейский союз», обсудили приоритеты расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом.

Отмечалось, что проводимые в Узбекистане реформы по либерализации экономики открывают большие перспективы для более широкого присутствия европейского бизнеса и инвестиций на узбекском рынке, роста взаимной торговли. Подтверждением тому служит товарооборот между Узбекистаном и ЕС в $2,23 млрд, достигнутый за 9 месяцев, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ход реализации положений Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года на международной конференции по Афганистану, в работе которой принимала участие делегация ЕС.

По завершению переговоров Ф.Могерини передала А.Камилову проект Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, которое должно заменить действующее с 1 июля 1999 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейскими сообществами и их государствами-членами.