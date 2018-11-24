Таджикистан надеется на увеличение помощи Евросоюза в сфере обеспечения погранбезопасности и незаконного оборота наркотиков

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 23 ноября встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РТ, встреча проходила в рамках участия таджикской делегации в очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение динамично развивающимися отношениями Таджикистана и ЕС в рамках различных механизмов двустороннего и регионального сотрудничества. Собеседники обсудили ключевые аспекты партнерства между республикой и Союзом, в частности в политической, социальной, торгово-экономической, инвестиционной областях, в сфере безопасности и регионального взаимодействия.

В беседе С.Мухриддин выразил надежду на увеличение помощи Европейского союза Таджикистану в сфере обеспечения пограничной безопасности и предотвращения незаконного оборота наркотиков (в рамках программ BOMCA и CADAP), эффективной реализации социально-экономических проектов посредством новой Стратегии Европейского союза для Центральной Азии и очередной Многолетней индикативной программы между Таджикистаном и ЕС.