РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан надеется на увеличение помощи Евросоюза в сфере обеспечения погранбезопасности и незаконного оборота наркотиков

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 23 ноября встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РТ, встреча проходила в рамках участия таджикской делегации в очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение динамично развивающимися отношениями Таджикистана и ЕС в рамках различных механизмов двустороннего и регионального сотрудничества. Собеседники обсудили ключевые аспекты партнерства между республикой и Союзом, в частности в политической, социальной, торгово-экономической, инвестиционной областях, в сфере безопасности и регионального взаимодействия.

В беседе С.Мухриддин выразил надежду на увеличение помощи Европейского союза Таджикистану в сфере обеспечения пограничной безопасности и предотвращения незаконного оборота наркотиков (в рамках программ BOMCA и CADAP), эффективной реализации социально-экономических проектов посредством новой Стратегии Европейского союза для Центральной Азии и очередной Многолетней индикативной программы между Таджикистаном и ЕС.

print
  • Эмомали Рахмон снял с должности главного тюремщика страны Изатулло Шарифзода
  • В Петропавловске местный житель построил овощехранилище с климат-контролем
  • 37 жителей Узбекистана попали в ДТП в Казахстане, один погиб
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×